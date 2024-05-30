Економіка

13:43 30.05.2024

Графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% електроенергії - Шмигаль

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Графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% електроенергії - Шмигаль

Графіки відключень до підприємств, які імпортують 80% від споживання електроенергії, не застосовуватимуть, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще один елемент нашої енергетичної стійкості - це імпорт електроенергії з Європи. Поки що ми можемо імпортувати не більше ніж 1,7 ГВт. Ведемо переговори, щоб збільшити обсяг до понад 2 ГВт. Є для цього всі технічні можливості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

У зв'язку з цим уряд ухвалив постанову, яка, за словами прем'єра, встановлює справедливість для імпортерів електроенергії.

"Так, графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% від споживання електроенергії", - розповів він.

За словами Шмигаля, це дасть змогу таким підприємствам безперебійно і стабільно працювати, і одночасно зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі.

Теги: #підприємства #електроенергія #відключення

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