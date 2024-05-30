Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, кілька днів не застосовуються планові відключення, але економити потрібно - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що в Україні кілька днів не застосовують планових відключень електроенергії завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків на атомних електростанціях, але це не скасовує потреби системно економити електроенергію.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС уже кілька днів планові відключення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потреби системно економити електроенергію", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Він наголосив, що якщо в системі знову буде зафіксовано значний дефіцит, "Укренерго" буде змушене повернутися до графіків відключень.

"Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об'єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, щоб зробити її децентралізованою і більш стійкою до атак ворога. Особливу увагу приділяємо регіонам, де є найбільші загрози", - зазначив прем'єр.