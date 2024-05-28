Економіка

16:55 28.05.2024

Майбутній скринінг українського законодавства - привід показати конкурентоспроможність українського агросектору, вважає торгпред України

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Майбутній скринінг українського законодавства - привід показати конкурентоспроможність українського агросектору, вважає торгпред України

Одне з головних завдань, які постають перед чинним урядом, - пройти скринінг українського законодавства, який надасть змогу продемонструвати відмінні та загальні риси українського агросектору, а також довести його конкурентоспроможність, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Скриніг - це оцінка законодавства. Що це дасть? Покаже відсутність відмінності в цифрах і не більше. Це ніяк не покаже саму економіку виробництва. Нам потрібно показати (свої сильні та слабкі сторони - ІФ-У) і знайти формат цього діалогу", - сказав він на конференції Grain Storege Forum.

Качка розповів, що вже проведено переговори з урядами Литви, Румунії та Польщі, які висловили зацікавленість і бажання розібратися в упередженнях, що існують щодо українського агросектору.

"Це досить складна історія - показати правильно всі спільні риси, відмінні риси, в чому дійсно криється наша конкурентоспроможність. І зробити це так, щоб усі вимоги до нас були об'єктивними. Якщо ми цього не зробимо, то, вочевидь, з боку європейської фермерської спільноти буде дуже багато вимог щодо обмеження максимальної кількості земель, їхнього обробітку чи впровадження якихось екологічних стандартів", - пояснив заступник міністра.

Торгпред зазначив, що Україні вже вдалося розвінчати низку претензій, серед яких використання засобів захисту рослин, які заборонені в Європейському Союзі. Прояснюючи це звинувачення, уряд з'ясував, що заборону на низку діючих речовин у пестицидах запровадили в ЄС у 2022-2023 рр. Україна через війну, що ведеться на її території, не встигла імплементувати ці положення і ввести заборони. Крім того, для таких дій необхідний перехідний період, що є стандартною практикою, наголосив Качка.

Згодом до українського агросектору почали виникати питання щодо управління водними ресурсами, очищення води.

"Це ті речі, на які ми з вами ще, можливо, з точки зору аграрного виробництва не до кінця звертаємо увагу або звертаємо увагу з точки зору доступу до водного ресурсу, іригації, меліорації. Таких речей буде дуже багато. Усім нам належить активно попрацювати над тим, щоб об'єктивно оцінити внутрішню сторону нашого виробництва і показати (європейській спільноті - ІФ-У) відмінності", - пояснив заступник міністра.

Як приклад він навів принципи роботи елеваторного бізнесу як структури ринку, яка в Україні та сусідній Польщі разюче відрізняються.

"Усе це, повірте, terra incognita для людей, які живуть у сусідніх державах. Те, що ми з вами відчуваємо на рівні інтуїції, для європейських фермерів це щось, чого вони не знають", - резюмував торгпред України і закликав аграріїв відповідально поставитися до майбутньої імплементації європейського законодавства.

Теги: #качка #агросектор #законодательство

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