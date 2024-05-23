Економіка

10:36 23.05.2024

Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

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Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

"Коридори солідарності" дали змогу Україні з 2022 року експортувати понад 136 млн тонн такої продукції, як зерно, руда і сталь, та імпортувати понад 52 млн тонн товарів, включно з пальним, транспортними засобами, добривами, а також військовою та гуманітарною допомогою, повідомляє pap.pl із посиланням на Європейську комісію.

"У 2022 році ЄК у співпраці з Україною та Молдовою створила так звані коридори солідарності для поліпшення роботи транспортних маршрутів ЄС-Україна-Молдова після вторгнення Росії в Україну. Це альтернативні логістичні маршрути, що дають змогу перевозити товари залізничним, автомобільним і внутрішнім водним транспортом. Коридори, створені для обходу російської блокади експорту українського зерна через Чорне море, тепер охоплюють торгівлю в усіх секторах", - нагадали в Єврокомісії.

"Коридори солідарності" дають змогу Україні та Молдові експортувати всі види товарів на світові ринки і забезпечувати доставку необхідної продукції в Україну, пояснили в ЄК. Ці маршрути проходять через Дунайський регіон, Польщу, країни Балтії та Адріатичний регіон. Вони доповнюють маршрут через Чорне море, створений Україною восени 2023 року.

У Європейській комісії впевнені, що Дунайський коридор і Польсько-Балтійський коридор мають вирішальне значення для всього імпорту, а Адріатичне море має особливе значення для українського експорту несільськогосподарських товарів.

Європейський Союз і міжнародні фінансові інститути на цей час виділили на ці маршрути понад EUR2 млрд. Великомасштабні проєкти передбачають фінансування ЄС поліпшення судноплавства на Дунаї та Сулинському каналі в напрямку Чорного моря. Річкові лоцмани пройшли навчання коштом ЄС. Окрім того, було покращено обмін інформацією з українськими портами. Ця співпраця допомогла підвищити безпеку і пропускну спроможність судноплавства Дунаєм.

"Два роки тому "коридори солідарності" змінили логістичні маршрути у Східній Європі, щоб підтримати функціонування економік України та Молдови і запобігти глобальній продовольчій кризі. На сьогодні вони принесли підприємствам майже EUR50 млрд доходу і водночас зміцнили економічні зв'язки України з ЄС", - повідомила єврокомісарка Адіна Велян.

Теги: #україна #імпорт #експорт

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