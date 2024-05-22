УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оголосила про підвищення вартості комплектів постільної білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза - до 80 грн, у вагонах СВ - удвічі, до 120 грн.

"Укрзалізниця" змінює вартість постільної білизни в пасажирських поїздах. Уперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ - 120 грн (замість 60 грн)", - йдеться в повідомленні на сайті компанії в середу.

Зазначається, що напередодні УЗ замінила постільну білизну в поїздах. До кінця червня відбудеться повна заміна матраців і подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

"Перед закупівлею нових комплектів "Укрзалізниця" провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, а й напрацювати нові стандарти, що нададуть змогу врахувати найкращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі й зносостійкість продукції", - ідеться в повідомленні.

В УЗ нагадали, що, незважаючи на повномасштабну агресію ворога, працюють над поліпшенням сервісу для пасажирів. Зокрема, компанія розвиває власний застосунок, програму лояльності, дитячі та безбар'єрні простори.

"Також компанія утримує на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснює безоплатно", - зазначається в повідомленні.