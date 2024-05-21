Економіка

19:30 21.05.2024

"Нафтогаз" і Міноборони почали формування незалежної НР в "Укртатнафті"

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НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, як єдині акціонери ПАТ "Укртатнафта", запустили процес формування незалежної наглядової ради товариства.

"Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року", - повідомила група "Нафтогаз" у вівторок.

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, група продовжує системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, де "Нафтогаз" є акціонером.

"Обрання незалежної наглядової ради "Укртатнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - наводяться на сайті "Нафтогазу" слова CEO.

Як заявили в групі, процедуру обрання та призначення ради здійснюватимуть відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного управління на підприємствах із державною формою власності.

"Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, становитимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів", - додали в "Нафтогазі".

5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міноборони. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

 

Теги: #укртатнафта #керівництво

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