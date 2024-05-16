Ситуація з е/е покращиться наступного тижня з потеплінням, але її дефіцит зберігатиметься ще довго - глава "Укренерго"

Ситуація з енергозабезпеченням має покращитися наступного тижня в результаті потепління, але дефіцит е/е зберігатиметься в енергосистемі України ще тривалий час, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Протягом досить тривалого часу - і навесні, і влітку, і взимку в нас будуть періоди дефіциту е/е, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це, напевно, не буде щодня. Наприклад, наступного тижня справді ситуація стане значно легшою через потепління, але час від часу "Укренерго" як оператор системи передачі через дефіцит буде змушений як останній інструмент застосовувати вимкнення споживачів", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, щоб повністю відійти від цих ризиків, спричинених значними пошкодженнями РФ української генерації, потрібно буде і відновити потужність електростанцій, і збудувати нову децентралізовану генерацію, убезпечену від атак ворога, але на це теж потрібні роки.

Кудрицький також пояснив, що "Укренерго" після визначення на наступну добу загального погодинного дефіциту е/е розподіляє його рівномірно в областях.

"Ми кожній області доводимо ліміт споживання, пропорційний звичайному споживанню області. Відповідно, цей тягар плюс-мінус рівномірно солідарно несуть усі регіони", - зазначив він.

Як повідомлялося, на думку радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, обмеження енергопостачання, що розпочалися нещодавно внаслідок обстрілу російськими окупантами енергосистеми в березні-травні, можуть тривати все літо з покращенням на початку осені та продовжаться взимку.

"Укренерго" почало запроваджувати спочатку аварійні, а потім погодинні графіки відключення електроенергії з 14 травня, оскільки ні наявні внутрішні ресурси, ні імпорт, ні аварійна допомога з Європи, ні обмеження промисловості не могли покрити зростання споживання через похолодання.