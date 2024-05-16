Група Єрмака-Макфола представила новий план економічного тиску на РФ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, представила новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на РФ - Action Plan 3.0.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в четвер, документ містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний і військовий потенціал РФ для якнайшвидшого припинення її агресії в Україні.

"Запропоновані санкційні заходи мають стати потужною відповіддю міжнародної спільноти на російську агресію. Успіх санкцій залежить від їх колективного дотримання та постійного посилення. Заходи, передбачені Планом дій 3.0, є амбітними, але досяжними, вони покликані різко обмежити здатність Росії фінансувати свої військові дії в Україні", - наголосив Єрмак.

Експерти очікують, що пакет обмежень знизить експортні доходи РФ на $70-80 млрд щорічно, забезпечить значний дефіцит її зовнішньої торгівлі та бюджету, послабить її валюту й загальну економічну стабільність.

"Віримо, що сформульовані в новому Плані дій пропозиції щодо санкцій змусять Росію платити вищу ціну за вторгнення в нашу державу та забезпечуватимуть підтримку демократичної України в захисті її територіальної цілісності та національного суверенітету", - зазначив радник керівника Офісу глави держави, секретар Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ Владислав Власюк.

Серед запропонованих заходів - конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, які слід спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову, а також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Експерти пропонують запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до РФ критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

На думку членів робочої групи, до підсанкційного списку слід внести більше осіб та організацій, які підтримують або фінансують агресію РФ. Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, які залучені до російських логістичних операцій і сприяють ухиленню від обмежень.

Окремо в документі наголошують на визнанні РФ державою - спонсором тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.