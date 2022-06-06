Група Єрмака-Макфола презентувала дорожню карту індивідуальних санкцій

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила дорожню карту індивідуальних санкцій, повідомила у понеділок пресслужба Офісу президента.

"Завдання індивідуальних санкцій полягає у посиленні тиску на керівні еліти режиму, що приведе до припинення війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Запропоновано такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, вищі чиновники, ключовий менеджмент компаній, включаючи іноземців, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також, повідомляє пресслужба, запропоновано розглянути впровадження індивідуальних санкцій стосовно всіх російських спортсменів.

Кількість потенційних кандидатів під санкції становить щонайменше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям зі списку Forbes.

На думку групи, особливу увагу варто приділити олігархам, які змогли уникнути санкцій у більшості або у всіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норільського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

"Ключовими санкційними механізмами мають стати: заморожування активів, заборона на в'їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях. Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях", - йдеться у повідомленні.

Також, на думку групи, будь-які спроби вищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів та членів політичних партій передати майно членам своїх сімей або довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога у передачі або отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.

Ця дорожня карта, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола - "План дій щодо посилення санкцій" і "Дорожня карта енергетичних санкцій" - передана всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень. Важливо й надалі посилювати санкційний тиск на Росію.