Інтерфакс-Україна
14:25 13.10.2025

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

Цього тижня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас представлять дорожню карту європейської оборони.

""Цього тижня президент фон дер Ляєн і я представимо дорожню карту європейської оборони. Вона визначить цілі та етапи розвитку потенціалу в таких ключових сферах, як системи протидії дронам. Очевидно, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії. Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні ", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

За словами Каллас, це буде "посібник з того, як це зробити", і він має бути повністю узгоджений з НАТО.

Каллас додала, що Європа стикається з надзвичайним сплеском гібридних атак.

"Кожного разу, коли російський безпілотник або літак порушує наш повітряний простір, існує ризик ескалації, ненавмисної чи ні", - сказала вона.

