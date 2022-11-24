Події

16:22 24.11.2022

Група Єрмака-Макфола розробила заходи щодо протидії уникненню санкцій

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Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, розробила заходи щодо протидії уникненню санкцій.

У документі "Заходи щодо підвищення ефективності санкцій", розміщеному на сайті президента, зазначається, що "катастрофічний вплив санкцій на російську економіку був пом'якшений високими цінами на нафту і газ, а також винятками і прогалинами, що дають змогу їх обійти".

У ньому запропоновано більш системний підхід до встановлення меж для управління та регулювання економічних відносин із Росією – підхід "Холодна війна 2.0". Це може передбачати впровадження спеціального торговельного режиму з РФ з метою мінімізації торгівлі та блокування доступу до західних технологій, ринків та фінансів для переходу до мирної зовнішньої політики.

"Це черговий колективний продукт робочої групи, який має реальний прикладний ефект: усі конкретні компанії, схеми обходу санкцій, висновки, зазначені в документі, вже відпрацьовують наші партнери. Ми наполягаємо на посиленні санкційного тиску та на впровадженні максимально системного обмежувального підходу до режиму взаємодії з країною-терористом", – зазначив Єрмак.

За даними звіту, аналіз озброєння російської армії в Україні показує широке використання технологічних компонентів виробництва США, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Японії, Китаю і Тайваню.

Частковим рішенням пропонується накладення санкцій на конкретні російські компанії і навіть на компанії, які виробляють компоненти.

У фінансовій сфері, зазначають автори документа, використовуються посередники для приховування кінцевих бенефіціарів коштів, а також запровадження додаткових заходів для уникнення санкцій.

Наприклад, ідеться у ньому, російський олігарх Андрій Мельниченко передав своїй дружині право власності на швейцарську компанію EuroChem за день до запровадження проти нього санкцій ЄС. Алішер Усманов уникнув санкцій, передавши величезні активи одній зі своїх сестер Саодат Нарзієвій, акушерці з Ташкенту.

Стверджується також, що Росія створює тіньовий флот танкерів, щоб уникнути поточних та майбутніх санкцій.

"Танкерний флот компанії "Волжское пароходство", що належить російському олігарху Володимиру Лісіну, який потрапив досі тільки під санкції Австралії, використовується для транспортування нафти або нафтопродуктів із російських портів у пункт перевалки за 20 морських миль від них", - ідеться в тексті.

У документі закликають західні економіки затвердити більш послідовні та комплексні санкції, особливо щодо військових підприємств, а також покращити формулювання санкцій, щоб усунути лазівки, які дозволяють таку торгівлю.

Санкції, що застосовуються до кінцевого власника та контролера активів, також мають застосовуватися до будь-якої номінальної особи, яка отримала офіційне право власності на активи в межах стратегії ухилення від санкцій.

"Професійні консультанти, які сприяють ухиленню від санкцій, мають бути основною метою для вторинних санкцій, зокрема загроза заборони займатися професійною діяльністю принаймні на кілька років у разі сприяння порушенню санкцій", - ідеться у документі.

Група пропонує санкційній коаліції скласти список порушників (чорний список) транспортувальників нафти, трейдерів, фінансистів, страховиків та постачальників технічних транспортних послуг, які допомагали Росії уникнути нафтового ембарго.

Теги: #санкції #єрмака_макфола_група

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