Рекомендації групи Макфола-Єрмака враховано в новому санкційному пакеті від Японії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що рекомендації групи Макфола-Єрмака враховані в новому списку санкцій, який Японія затвердила у зв'язку з агресією РФ проти України.

"Санкційний пакет від Японії - ще 12 людей та 36 організацій, пов‘язаних з рф. Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження. Під них потрапили: Росатомфлот, Тінькоф банк, Новатор, Аероскан, Калашніков, Уралвагонзавод, Алмаз-антей, Федоренко - табір "Артек" та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей", - написав Єрмак у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Окремо він наголосив, що заборонено імпорт алмазів із Росії.

"Рекомендації групи Макфола-Єрмака враховані - це добре", - підсумував Єрмак.