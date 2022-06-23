Група Єрмака-Макфола пропонує накласти повні блокувальні санкції на весь фінсектор РФ

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) оприлюднила дорожню карту фінансових санкцій, в якій запропоновано цілком заблокувати фінансовий сектор РФ, відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій сфері, досягти інституційної ізоляції та перейти до економічної політики без участі Росії, зазначено у документі на сайті Офісу президента.

"Під час наступної хвилі санкцій, включаючи 7-й пакет санкцій Європейського Союзу (ЄС), ми пропонуємо негайне і в повному обсязі блокування провідних російських банків, багато з яких залишаються непідсанкційними або лише частково підсанкційними", - йдеться у документі.

Крім цього, дорожня карта передбачає блокування роботи ключових інститутів фінансового ринку в Росії, зокрема й Російської фондової біржі, Національного клірингового центру, Національного Розрахункового депозитарію, а також персональні санкції щодо фінансового керівництва країни.

На думку робгрупи, Росію слід визнати державою-спонсором тероризму та включити до "чорного списку" FATF.

"Для забезпечення торгівлі енергоносіями та іншими непідсанкційними товарами пропонуємо видати Газпромбанку спеціальну ліцензію на обмежене коло транзакцій, пов'язаних із цими торговельними потоками, з повним блокуванням усіх інших транзакцій", - зазначено в документі.

Другий рівень санкцій, запропонований групою Єрмака-Макфола, передбачає повний вихід із Росії всіх західних фондів та компаній, а також заборону надавати російським підприємствам та олігархам будь-яких послуги та консультації фінансового характеру.

Як зазначає робгрупа, у Росії досі залишаються працювати окремі бізнеси (наприклад, Auchan, Leroy Merlin), і багато інших, а багато інших не завершили оголошений вихід із російського ринку (наприклад, bp, Siemens, Raiffeisen).

Як зазначено в документі, для поглиблення фінансової ізоляції Росії запропоновано накласти повний пакет санкцій проти 30 найбільших державних банків Росії

Також запропоновано встановити верхню межу щодо будь-якого переказу SWIFT за межі Росії.