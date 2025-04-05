Група Макфола-Єрмака за три роки розробила три комплексні Action Plans та 18 окремих рекомендацій

Фото: сайт Президента України

Санкційна група Макфола-Єрмака за три роки існування напрацювала три комплексні Action Plans та 18 окремих рекомендацій (Working Papers) по ключових напрямах санкційної політики. Ці пропозиції стали основою для конкретних рішень країн санкційної коаліції, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Що вдалося? Заборона на імпорт російського вугілля, морської нафти й нафтопродуктів. Санкції проти "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл" та ін. Обмеження для тіньового флоту й нафтотрейдерів (Совкомфлот, Роснефтефлот, Sun Ship Management). Контроль за страховками суден у Балтійському морі. Заборона продажу танкерів РФ", - написав Єрмак в телеграм-каналі в суботу.

Крім того, завдяки напрацюванням групи був введений ряд антиросійських санкцій у фінансовій сфері. Так, понад 20 великих банків РФ були відключені від SWIFT, введені санкції проти Газпромбанку, Тінькофф, Росбанку, Мосбіржі, Нацдепозитарію, реалізоване замороження суверенних активів, а прибутки з активів почали надаватися під кредити для України через механізм ERA.

Також група домоглася санкцій проти російських олігархів, урядовців, керівників компаній, пропагандистів, політиків і членів їх родин, а також проти ряду держпідприємств – наразі під санкціями російські енергетичні, промислові, транспортні та медійні структури (КАМАЗ, СУХОЙ, РЖД, RT, Роскомнадзор, Росатом тощо).

Були реалізовані також напрацювання у сфері експортного контролю: обмеження на ключові метали й мінерали для ВПК, розслідування обходу санкцій (кейс Haas) та санкції проти компаній з третіх країн (Китай, Туреччина, ОАЕ, Киргизстан).

В ІТ-сфері група домоглася виходу з ринку SAP, Oracle, Autodesk і заборони на ІТ-консалтинг і хмарні сервіси.

В сфері ядерної енергетики за три роки США зупинили імпорт урану. Також були введені санкції проти Росатому та його дочірніх компаній і керівництва.

"Санкції дали результат: у РФ менше грошей, менше доступу до технологій, більше проблем у ключових секторах. Група Єрмака-Макфола продовжує роботу. Ми першими після широкомасштабного вторгнення почали розробляти механізми санкційного тиску і продовжимо це робити. Група вже стала основним майданчиком для пропозицій і об‘єднала низку світових експертів навколо санкційного треку", - підкреслив Єрмак.