Частина рішень щодо розробок воєнного ШІ вже працює в Україні - Єрмак

Завданням майбутнього є мінімізувати людську участь у війні, це можна зробити завдяки штучному інтелекту, частина рішень щодо розробок воєнного ШІ вже працює в Україні, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Розвиток технологій буде лише прискорюватись. У розробках воєнного ШІ беруть участь всі - від Заходу до Глобального Півдня. Частина рішень вже працює у нас. В майбутньому той, хто матиме кращі оновлення систем, - отримуватиме перевагу", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що стара зброя поступово втрачає актуальність.

"Уявлення про безпеку, збудовані в 80-х, більше не працюють. Україна - вже частина цього протистояння", - додав Єрмак.

Він наголосив, що безпека України та Заходу залежатиме від технологічних рішень.