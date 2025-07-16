Келлогу показали зразки БПЛА українського виробництва, зокрема спільні із США розробки

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості презентувало американській делегації високого рівня зразки безпілотних літальних апаратів українського виробництва.

Як повідомляє пресслужба Мінстратегпрому, делегацію на чолі зі спецпосланцем США з питань України Кітом Келлогом супроводжували міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Ми щиро вдячні США — нашому стратегічному партнеру за допомогу в озброєнні, яке ми отримуємо, аби протистояти ворогу. З нашого боку сьогодні ми презентували безпілотні технології, що стали відповіддю на виклики, з якими не стикалась жодна сучасна армія світу. Це один з пріоритетних напрямків для залучення закордонних інвестицій для масштабування виробництва, адже саме це озброєння нині масово працює на фронті", — зазначив Сметанін.

Високим гостям презентували близько 30 виробів — зразки тактичних, оперативно-тактичних і стратегічних БПЛА, дронів-камікадзе, розвідників, перехоплювачів, морських та інших літальних апаратів, які сьогодні масово та ефективно застосовуються підрозділами Сил оборони України на полі бою.

Серед виробів була представлена спільна розробка американської та української команд — перехоплювач повітряних цілей, який працює зокрема і по шахедах. Цей виріб вже має державні контракти і має понад 500 підтверджених успішних збиттів повітряних цілей.