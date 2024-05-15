Економіка

19:16 15.05.2024

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв.-2024 зріс на 10,4%

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2024 року зросло на 10,42% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $5,914 млрд із $5,356 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за зазначений період порівняно із січнем-березнем 2023 року скоротився на 2,8% - до $10,061 млрд, тоді як імпорт збільшився на 1,7% - до $15,975 млрд.

Держстат уточнив, що в березні порівняно з лютим поточного року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,2% - до $3,254 млрд, тоді як імпорту зріс на 8,5%, до $5,853 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2024 було від'ємним і становило $2,598 млрд, у попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,064 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за три місяці 2024 року становив 0,63 (у січні-березні 2023 року - 0,66).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 205 країн світу.

Повна версія публікується в економічних випусках агентства.

 

 

Теги: #товари #торгівля #статистика

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