Економіка

16:36 15.05.2024

"Київтеплоенерго" планує завершити ремонт пошкодженої ділянки тепломережі на вул.Антоновича 17 травня

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"Київтеплоенерго" планує завершити ремонт пошкодженої ділянки тепломережі на вул.Антоновича 17 травня
Фото: Київтеплоенерго

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) планує завершити ліквідацію пошкодження ділянки магістральної тепломережі діаметром 1000 мм на вул. Антоновича біля столичного ТРЦ "Оcean Plaza" у п'ятницю 17 травня.

"Щоб забезпечити рух громадського транспорту, ремонтні роботи виконують почергово на різних смугах проїжджої частини. До ранку четверга 16 травня планується завершити перший етап робіт і відкрити проїзд двома смугами руху. Остаточно усунути пошкодження планують у п'ятницю, 17 травня", - повідомило КТЕ в телеграм-каналі в середу.

У ремонтних роботах задіяно три аварійні бригади "Київтеплоенерго" та 14 одиниць спецтехніки. Від початку усунення наслідків надзвичайної ситуації ремонтна служба підприємства відкачала воду та виявила безпосереднє місце пориву. Пошкоджену ділянку труби було демонтовано, а замість неї прокладено нову сталеву.

"Загалом "Київтеплоенерго" планує замінити близько 20 м трубопроводу діаметром 1000 мм", - зазначили в компанії.

Гідравлічні випробування тепломереж будуть продовжені згідно з графіком.

Як нагадали в КТЕ, пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину на вул. Антоновича, 176 було виявлено 14 травня. Трубопровід діаметром 1000 мм експлуатувався з 1987 року. Пошкодження сталося під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які є обов'язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/1420

Теги: #київтеплоенерго #ремонт #оcean_plaza

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