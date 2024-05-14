Кабмін призначив Висоцького в. о. міністра агрополітики, Шкуракова - в. о. глави Мінвідновлення

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України на Тараса Висоцького, а обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) - на Василя Шкуракова.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Висоцький з 2021 року обіймає посаду першого заступника міністра агрополітики, до того з 2019 року він був заступником міністра.

Шкураков із 2021 року - перший заступник міністра інфраструктури, до того з 2020 року обіймав посаду заступника глави відомства. У 2018-2020 роках він був заступником міністра фінансів, декілька місяців 2020 року - першим заступником глави відомства.