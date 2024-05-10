Економіка

15:45 10.05.2024

Шмигаль: Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, іще раз закликаю до економії

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Шмигаль: Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, іще раз закликаю до економії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про складну ситуацію в енергетиці та закликає громадян до економії електроенергії.

"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації тривають 24/7. Однак у квітні ми змушені були імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. "Укренерго" постійно залучає допомогу наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо ввечері", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Теги: #шмигаль #енергетика

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