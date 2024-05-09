Економіка

11:58 09.05.2024

Дефіцит е/е значний протягом майже всієї доби, за винятком годин активної роботи ВДЕ - "Укренерго"

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Дефіцит е/е значний протягом майже всієї доби, за винятком годин активної роботи ВДЕ - "Укренерго"

Значний дефіцит е/е через масштабні пошкодження українських електростанцій спостерігається протягом майже всієї доби, зменшуючись удень завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформацією в телеграм-каналі в четвер, сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться і побутових споживачів, попереджає системний оператор.

Водночас він зазначає, що для уникнення відключень побутових споживачів диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи для подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Він закликає дбайливо споживати е/е, особливо з 18:00 до 00:00.

"Укренерго" також додало, що на ранок із різних причин в Україні знеструмлені 411 населених пунктів, через бойові дії є нові відключення в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.

Теги: #електроенергія #дефіцит

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