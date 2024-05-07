Енергетики повернули світло майже всім споживачам Сумщини, знеструмленим після ударів РФ по енергооб'єктах у понеділок - Міненерго

Енергетики дали світло майже всім споживачам у Сумській області, знеструмленим після удару російських агресорів по високовольтній підстанції в понеділок, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі у вівторок, були також відключення побутових споживачів унаслідок іншого удару вчора - по підстанції "Сумиобленерго", що призвело до відключення повітряної лінії та шести інших підстанцій.

"Наразі в Сумській області без світла 5,4 тис. абонентів - переважно ті, що довго відключені через попередні обстріли", - уточнило Міненерго.

За його інформацією, через негоду залишаються знеструмленими 54 населені пункти в Україні, з яких 42 - у Чернігівській області.

Через мережеві обмеження, запроваджені після березневих атак росіян, продовжують застосовуватися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. В інших регіонах - без обмежень.

Крім того, у Кривому Розі знеструмлювалася промисловість через відключення обладнання підстанції одного з підприємств унаслідок загоряння сухої трави. На території іншого підприємства через технологічні причини короткостроково вимикалася повітряна лінія, частково знеструмлювалася підстанція, що призвело до відключення місцевої промисловості, а також порушення технологічних процесів.

У Донецькій області на одній із шахт сталося порушення роботи вентиляційного обладнання, на поверхню було виведено 49 осіб. Протягом години вентиляцію підключили.

Як повідомлялося, в понеділок уночі внаслідок ракетно-дронового удару РФ було пошкоджено об'єкт НЕК "Укренерго", одночасно без світла залишилися понад 400 тис. споживачів Сумської області.