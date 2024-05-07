Економіка

09:25 07.05.2024

"Укрнафта" й АРМА звернулися до АМКУ по дозвіл на концентрацію для управління активами групи "Татнефть"

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"Укрнафта" й АРМА звернулися до АМКУ по дозвіл на концентрацію для управління активами групи "Татнефть"

ПАТ "Укрнафта" спільно з Агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою щодо отримання дозволу на концентрацію, щоб розпочати повноцінно керувати активами групи "Татнефть".

"Ідеться про більш ніж 110 об'єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської та Харківської областей", - повідомляється в пресрелізі "Укрнафти".

Як зазначається, більшість зазначених об'єктів перебувають у незадовільному стані, що не дає змоги вести на них господарську діяльність із безпечного продажу нафтопродуктів. У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де розташовані АЗС і нафтобази групи "Татнефть", а також через те, що мережа тривалий час не оновлювала обладнання, фактично частиною активів є земельні ділянки, де необхідно будувати нові заправки, а також зруйновані АЗС, які потребують реконструкції або нового будівництва.

"Станом на сьогодні можна констатувати, що з близько 70 АЗС мережі "Татнефть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з нафтобазами, які не працюють", - поінформували в "Укрнафті".

Як пояснили в компанії, фахівці наголошують на необхідності значних зусиль для відновлення зазначених АЗС, у зв'язку з чим "Укрнафті" доведеться розглядати кожен об'єкт окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій і терміни їх повернення.

"Договір управління активами перебуває у фінальній стадії узгодження між АРМА та "Укрнафтою", - зазначили в товаристві.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в серпні 2023 року передав в управління ПАТ "Укрнафта" заарештовані активи російської групи "Татнефть".

У липні 2022 року Офіс генерального прокурора повідомив, що за його клопотанням в управління АРМА було передано корпоративні права 19 українських підприємств, що контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" і російськими банками, на загальну суму понад 7,75 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", які реалізовуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #татнефть #арма

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