Економіка

20:59 06.05.2024

"Аврора" стане першим орендарем М10 Lviv Industrial Park

2 хв читати

Найбільша українська мережа магазинів формату One dollar store "Аврора" стане першим орендарем М10 Lviv Industrial Park (вул. Шевченка, 347), повідомила пресслужба Львівської міськради.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року інвестиційна компанія Dragon Capital ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м.

М10 Lviv Industrial Park - новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від КПП "Краківець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га і складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізований сервіс об'єктів інфраструктури та охорону парку. Об'єкти сертифікуються за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації в M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від воєнних ризиків на десять років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування і будівництво об'єкта під замовника).

Головний офіс торговельної мережі "Аврора" розташований у Полтаві. "Аврора" була заснована 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко, за шість років до входження інвестора кількість магазинів зросла вдесятеро.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, зазначено кіпрську "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціаром - Жиденка. Кіпрська компанія також є власником ТОВ "Пріор девелопмент", ТОВ "Севен А", ТОВ "Промислова 9" і ТОВ "Да".

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Dragon Capital Property Management - керуюча команда, що здійснює управління портфелем комерційної нерухомості компанії. Під її управлінням перебувають 28 об'єктів (бізнес-центри, ТРЦ і логістичні комплекси) загальною площею 647 тис. кв. м.

Теги: #ритейлер #оренда #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 03.05.2024
Глава МЗС Великої Британії відвідав Львів

Глава МЗС Великої Британії відвідав Львів

15:42 29.04.2024
Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні - "ЛУН"

Середні ціни на ринку котеджних містечок Львова перевищили ціни в столичному регіоні - "ЛУН"

20:54 24.04.2024
Госпсуд затвердив план досудової санації "Ельдорадо" (оновлено)

Госпсуд затвердив план досудової санації "Ельдорадо" (оновлено)

13:50 19.04.2024
Модель оренди з правом викупу - оптимальна для вирішення питання доступності житла - мер Тростянця

Модель оренди з правом викупу - оптимальна для вирішення питання доступності житла - мер Тростянця

21:22 13.04.2024
Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

06:52 11.04.2024
Компенсувати дефіцит кадрів можуть інвестиції та автоматизація процесів - власник Eva і Varus Шостак

Компенсувати дефіцит кадрів можуть інвестиції та автоматизація процесів - власник Eva і Varus Шостак

15:52 05.04.2024
Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

08:11 24.03.2024
Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

13:07 21.03.2024
Умовою оренди Житнього ринку в Києві є збереження його функціоналу та реконструкція критої будівлі - мер

Умовою оренди Житнього ринку в Києві є збереження його функціоналу та реконструкція критої будівлі - мер

08:56 21.03.2024
У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

"Українська біржа" заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

ОСТАННЄ

НБУ в понеділок зміцнив курс гривні на 4 коп.

Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

В.о. директора ДП "Укрспирт" призначено Станіслава Банчука

Нацбанк України розробив альтернативний сценарій на випадок вищих безпекових ризиків зі зростанням ВВП у 2025 р. на 3,3%

Чистий продаж валюти НБУ цього тижня знизився до $507,8 млн

Доходи загального фонду держбюджету України у квітні-2024 знизилися до 154,6 млрд грн, видатки - до 253,4 млрд грн

Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Державний оператор тилу посів 1 місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель

Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА