Найбільша українська мережа магазинів формату One dollar store "Аврора" стане першим орендарем М10 Lviv Industrial Park (вул. Шевченка, 347), повідомила пресслужба Львівської міськради.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року інвестиційна компанія Dragon Capital ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м.

М10 Lviv Industrial Park - новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від КПП "Краківець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га і складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізований сервіс об'єктів інфраструктури та охорону парку. Об'єкти сертифікуються за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації в M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від воєнних ризиків на десять років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування і будівництво об'єкта під замовника).

Головний офіс торговельної мережі "Аврора" розташований у Полтаві. "Аврора" була заснована 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко, за шість років до входження інвестора кількість магазинів зросла вдесятеро.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, зазначено кіпрську "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціаром - Жиденка. Кіпрська компанія також є власником ТОВ "Пріор девелопмент", ТОВ "Севен А", ТОВ "Промислова 9" і ТОВ "Да".

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Dragon Capital Property Management - керуюча команда, що здійснює управління портфелем комерційної нерухомості компанії. Під її управлінням перебувають 28 об'єктів (бізнес-центри, ТРЦ і логістичні комплекси) загальною площею 647 тис. кв. м.