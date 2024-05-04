Доходи загального фонду держбюджету України у квітні-2024 знизилися до 154,6 млрд грн, видатки - до 253,4 млрд грн

Касові видатки загального фонду державного бюджету України у квітні знизилися до 253,4 млрд грн з 268 млрд грн місяцем раніше, тоді як доходи - до 154,6 млрд грн зі 164,3 млрд грн, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з ними, з урахуванням спеціального фонду загалом видатки держбюджету у квітні знизилися до 308,5 млрд грн із 347,1 млрд грн у березні, тоді як доходи скоротилися до 203,5 млрд грн із 242,8 млрд грн.

Мінфін і цього разу вилучив із традиційного пресрелізу дані про дефіцит держбюджету, проте дані говорять про те, що із поліпшенням зовнішнього фінансування в березні, яке стало рекордним від початку війни, у квітні другий місяць поспіль удалося профінансувати видатки, які приблизно на 100 млрд грн перевищили доходи.

У квітні 2023 року, для порівняння, доходи загального фонду держбюджету становили 162,8 млрд грн, касові видатки - 229,7 млрд грн.

Як зазначило міністерство, на тлі розблокування українського кордону митниця у квітні перевиконала план на 6,3 млрд грн, або 14,8%, тоді як Держподатслужба перевиконала місячний розпис доходів на 9,5%, або на 5,2 млрд грн.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у квітні приніс 23,2 млрд грн порівняно з 18,5 млрд грн у березні, водночас відшкодування ПДВ дещо зросло - до 12,0 млрд грн із 11,1 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 39,3 млрд грн (у березні - 40,1 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 16,8 млрд грн (16,0 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 5,3 млрд грн (2,2 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 17,3 млрд грн (14,5 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,0 млрд грн (4,3 млрд грн).

Водночас податок на прибуток упав до 3,2 млрд грн із 60,1 млрд грн місяцем раніше, проте 38,6 млрд грн частини свого прибутку перерахував Національний банк, а міжнародні гранти додали ще 2,7 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у квітні 2024 року збільшилися до 44,4 млрд грн із 42,5 млрд грн у березні, додав Мінфін.

За даними Мінфіну, загалом за січень-квітень 2024 року до держбюджету надійшло 845,6 млрд грн, зокрема до загального фонду - 623,5 млрд грн, тоді як касові видатки становили 1147,6 млрд грн, зокрема загального фонду - 945,4 млрд грн.

Порівняно із січнем-квітнем 2023 року видатки держбюджету збільшилися на 10%, або 104,4 млрд грн, зокрема загального фонду - на 9,3%, або 80,2 млрд грн.

Щодо доходів, то загалом вони збільшилися на 6,5%, або на 51,5 млрд грн, однак за загальним фондом - на 25,5%, або на 140,4 млрд грн, що частково пов'язано з переведенням до загального фонду всіх коштів Дорожнього фонду.

Згідно з даними міністерства, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету у квітні-2024 знизилися до 90,5 млрд грн після рекордних 389,9 млрд грн у березні. Від розміщення ОВДП минулого місяця було отримано 27 млрд грн проти 44,3 млрд грн місяцем раніше, з яких в іноземній валюті - лише 1,8 млрд грн, або EUR42,3 млн.

Платежі з погашення держборгу у квітні-2024 становили 31,4 млрд грн, тоді як з обслуговування - 20,6 млрд грн.

Загалом за чотири місяці цього року держзапозичення становили 564,1 млрд грн, або 96,5% від плану, тоді як платежі в рахунок погашення держборгу - 146,7 млрд грн (90,9% від плану), платежі з обслуговування - 64,5 млрд грн (98,1% від плану).

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2024 рік" із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.