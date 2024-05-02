Економіка

13:09 02.05.2024

"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження

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ПАТ "Укрнафта" вперше за 11 років здійснило масштабне 3D сейсмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 кв. км.

"Результати дозволять створити якісну геологічну модель родовища", – повідомляється у пресрелізі компанії в четвер.

Кінцевою метою проєкту компанії називають мінімізацію ризиків при бурінні нових свердловин та інтенсифікацію розробки відомих покладів, а також пошук нових об'єктів у межах родовища.

"Отримали цінну геофізичну інформацію від 9559 точок, яку зібрала кабельна телеметрична система за допомогою групи геофонів. Загальний масив сейсмічної інформації має обсяг близько 400 гігабайт", – зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Зазначається, що отримані матеріали після цифрової обробки, яка триватиме близько двох місяців, матимуть значний потенціал для вивчення геологічної структури родовища: дадуть можливість створити якісну геологічну модель та спрогнозувати властивості колекторів на цільових горизонтах.

"Це допоможе компанії збільшувати підтверджені запаси вуглеводнів і нарощувати видобуток за рахунок успішного буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації існуючих", - підсумували в "Укрнафті".

Теги: #3d #укрнафта #дослідження

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