"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження

ПАТ "Укрнафта" вперше за 11 років здійснило масштабне 3D сейсмічне дослідження на технологічній площі розміром 98 кв. км.

"Результати дозволять створити якісну геологічну модель родовища", – повідомляється у пресрелізі компанії в четвер.

Кінцевою метою проєкту компанії називають мінімізацію ризиків при бурінні нових свердловин та інтенсифікацію розробки відомих покладів, а також пошук нових об'єктів у межах родовища.

"Отримали цінну геофізичну інформацію від 9559 точок, яку зібрала кабельна телеметрична система за допомогою групи геофонів. Загальний масив сейсмічної інформації має обсяг близько 400 гігабайт", – зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Зазначається, що отримані матеріали після цифрової обробки, яка триватиме близько двох місяців, матимуть значний потенціал для вивчення геологічної структури родовища: дадуть можливість створити якісну геологічну модель та спрогнозувати властивості колекторів на цільових горизонтах.

"Це допоможе компанії збільшувати підтверджені запаси вуглеводнів і нарощувати видобуток за рахунок успішного буріння нових свердловин та проведення заходів з інтенсифікації існуючих", - підсумували в "Укрнафті".