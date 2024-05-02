Економіка

10:02 02.05.2024

Виплата пенсій пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження - Мінсоцполітики

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Виплата пенсій пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження - Мінсоцполітики

Виплата пенсій пенсіонерам - внутрішньо переміщеним особам, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"До 31 березня 2024 р. для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 р., тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Потрібно було підтвердити свою особу в один із зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації - завершився, і частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок із Пенсійним фондом упродовж дев'яти місяців (з 1 липня 2023 року до 31 березня 2024 року), - пенсійні виплати продовжують нараховуватися, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки.

"Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації", - ідеться в повідомленні.

Теги: #пенсії #переселенці

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