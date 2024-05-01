Економіка

12:44 01.05.2024

McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС

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McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, планує розвивати партнерські програми з мережами автозаправних станцій (АЗС), повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, влітку 2023 року McDonald's відкрив перший заклад біля автотраси, поруч із Житомиром, на М-06 Київ-Чоп, ресторан розташовано поруч із АЗС WOG.

"Це приклад партнерського проєкту, суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів. Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах. На наступні роки ми продовжуємо розглядати локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах", - повідомив Стефурак.

Водночас він наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's.

"Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, яку ви назвали, і ми вже співпрацюємо з компанією KLO. А зараз триває будівництво нашого закладу поруч із заправною станцією ОККО в Одесі, але цей ресторан буде розташований у місті, а не на трасі", - повідомив Стефурак.

Такі проєкти не є експериментальними, а є частиною опрацьованої стратегії, що визначає, в яких місцях буде доцільним побудувати новий McDonald's.

"Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", - повідомив директор із розвитку мережі.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан.

За підсумками 2023 року збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становив 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 млрд грн, сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза - до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

McDonald's в Україні - партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фонду Дім Рональда МакДональда в Україні.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #азс #mcdonalds #розширення

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