Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Російські війська в п'ятницю вранці безпілотниками вдарили по автомобілю на території АЗС в Сумській області, виникла пожежа, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цього ранку ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади. Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, в результаті удару пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу.

Разом з тим, працівники АЗС не постраждали.

"росія вкотре демонструє, що її мішень – цивільні та об’єкти мирної інфраструктури, навіть далеко від лінії фронту", - зазначив начальник ОВА.