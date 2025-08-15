Інтерфакс-Україна
Події
07:38 15.08.2025

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

1 хв читати
Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Російські війська в п'ятницю вранці безпілотниками вдарили по автомобілю на території АЗС в Сумській області, виникла пожежа, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цього ранку ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади. Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, в результаті удару пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу.

Разом з тим, працівники АЗС не постраждали.

"росія вкотре демонструє, що її мішень – цивільні та об’єкти мирної інфраструктури, навіть далеко від лінії фронту", - зазначив начальник ОВА.

 

Теги: #азс #атака #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 12.08.2025
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

08:42 12.08.2025
Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

08:09 12.08.2025
Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

07:50 12.08.2025
Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

22:14 11.08.2025
У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

11:03 10.08.2025
Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

07:06 10.08.2025
Чоловік підірвався на міні в одній з громад Сумщини

Чоловік підірвався на міні в одній з громад Сумщини

07:39 08.08.2025
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

17:56 06.08.2025
Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

На Алясці пройшов мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна

15 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти атакували українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

Сили оборони зупинили з початку доби 105 ворожих атак - Генштаб

Окупанти втратили 96 осіб на покровському напрямку - Генштаб

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА