ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати гарантію на EUR20 млн "ОТП Лізинг", яка покриє 50% від портфеля нових сублізингових договорів компанії загальною вартістю до EUR80 млн в еквіваленті, йдеться на сайті ЄБРР у вівторок.

Зазначається, що фінансування буде надано двома рівними траншами, кожен із яких покриватиме до EUR40 млн від портфеля. Сказано, що з них підтверджено лише перший транш.

Уточнюється, що розгляд цього проєкту заплановано радою директорів 30 квітня.

Проєкт також включає субліміт для фінансування довгострокових капіталовкладень мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) з метою модернізації технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС, включно з інвестиціями в "зелені" технології (на це відведено 70% від субліміту), у такий спосіб підвищуючи конкурентоспроможність українського бізнесу.

Розмір субліміту не уточнюється.

"Відповідні вимогам субпозичальники також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та грантову підтримку у вигляді інвестиційних стимулів після завершення відповідних вимогам інвестиційних проєктів", - йдеться в пресрелізі.

Згідно з ним, проєкт буде зосереджений насамперед на забезпечення доступу до фінансування українських підприємств, які працюють у первинному та вторинному сільському господарстві, а також у критично важливих галузях, таких як харчова промисловість, роздрібна торгівля, логістика тощо.

"ОТП Лізинг" була заснована у червні 2008 року та входить до складу європейської фінансової групи OTP Group. Компанія займала близько 41% ринку за обсягом лізингового портфеля на 2023 рік – $268 млн.