НБУ в понеділок послабив курс гривні на 6 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу гривні в п'ятницю на 7 коп. у понеділок опустив його на 6 коп. - до 39,6688 грн/$1, свідчать дані центробанку.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" головний дилер Райффайзен Банку Сергій Зарицький, торги на міжбанку стартували з рівня 39,68-39,75 грн/$1, протягом дня курс коливався в межах 39,5150 - 39,72 грн/$1.

За його інформацією, торги були закриті котируваннями 39,53-39,60 грн/$1, а обсяг угод у системі Bloomberg становив $190 млн.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у понеділок знизилося на 8 коп. - до 39,6963 грн/$1.

Курс нацвалюти на готівковому ринку сьогодні, навпаки, зміцнився - на 5 коп., до 39,85 грн/$1.

Із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,4%, або 1,66 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня минулого року до режиму керованої гнучкості - на 8,5%, або 3,10 грн.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Нацбанком знизився минулого тижня до $532,4 млн із $695,1 млн минулого тижня, проте за чотири тижні сягнув $2,06 млрд порівняно з $1,788 млрд у березні та $1,509 млрд у лютому.

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій на монетарному брифінгу 25 квітня, коментуючи ситуацію на валютному ринку, зазначив, що з другої половини березня активізувалися витрати уряду, що пов'язано з отриманням $9 млрд міжнародної допомоги та відновленням її ритмічності.

"Це вплинуло на співвідношення між попитом і пропозицією на ринку та зумовило девальваційні процеси. Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Національний банк є активним учасником, і ми готові згладжувати надмірні коливання. У нас є достатній запас золотовалютних резервів. Тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", - заявив він.

Гелетій також повідомив, що НБУ спостерігає позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини: понад 50% угод на ринку відбуваються без участі Національного банку. "Якщо в січні це було в числовому вимірі $60 млн, наразі це вже понад $100 мільйонів, що сприяє контрольованості, стійкості ринку", - уточнив він.

Ба більше, Нацбанк на монетарному брифінгу анонсував найближчим часом нові кроки з валютної лібералізації.