Економіка

17:29 25.04.2024

Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт

2 хв читати
Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт

Відвантаження аграрної продукції з морського торговельного порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), інфраструктура якого минулого тижня суттєво постраждала від російської ракетної атаки, поступово відновлюється, повідомила брокерська компанія Spike Brokers.

Брокери зазначили, що у 2023 році у структурі експортних відвантажень водним транспортом частка порту "Чорноморськ" становила 36%, тоді як порти Дунаю - 32%, порт "Одеса" - 17%, порт "Південний" - 15%.

"За минулий тиждень ставки фрахту на перевезення кукурудзи "костерами" у напрямку східного узбережжя Італії знизилися на $3, у напрямку Іспанії та Ізраїлю - на $2. Фрахт на перевезення зерна "панамаксами" з глибоководних портів Одеси до Китаю та В'єтнаму знизився на $4", - зазначили фахівці.

Станом на 22 квітня ставки при транспортуванні з порту "Чорноморськ" до Італії (східне узбережжя) становили $29-30 (30-35 тис. тонн), Іспанії (Середземномор'я) - $30-32 (30-35 тис. тонн), В'єтнаму - $52-54 (60-65 тис. тонн), Китаю - $54-56 (60-65 тис. тонн).

Водночас ринкові ставки транспортування вантажним транспортом із порту "Ізмаїл" до порту "Констанца" (Румунія) станом на зазначену дату становлять EUR18-22 (4,5-5 тис. тонн), до портів середземноморського узбережжя Іспанії - $35- 37 (30-35 тис. тонн). Ставки транспортування з порту "Рені" до портів Ізраїлю коливаються в межах $33-35 (30-35 тис. тонн), констатували у Spike Brokers.

За інформацією джерела на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним, таке обмеження могло призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra. Крім того, зупинка роботи зернових терміналів може призвести до скорочення квітневого експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором до 5 млн тонн за очікуваних 8 млн тонн.

Як повідомлялося, 10 квітня російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це призвело до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra.

"Укрзалізниця" у день обстрілу ввела конвенцію на вантажоперевезення, яка мала діяти до 13 квітня, а потім двічі продовжувалася – спочатку до 17 квітня, потім до 22 квітня, після чого її було знято.

Теги: #порт #чорноморськ #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:31 11.04.2024
Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

10:54 05.04.2024
Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем

Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем

15:29 29.03.2024
Річковий порт і мультимодальний термінал можуть з'явитися на березі Тиси

Річковий порт і мультимодальний термінал можуть з'явитися на березі Тиси

19:22 26.03.2024
Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

17:08 28.02.2024
Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

10:46 28.02.2024
Аграрний комітет Європарламенту запропонував радикально підвищити захисні механізми від української агропродукції

Аграрний комітет Європарламенту запропонував радикально підвищити захисні механізми від української агропродукції

13:19 24.02.2024
Українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили втретє

Українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили втретє

18:41 15.02.2024
Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

12:56 09.02.2024
Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

13:17 30.01.2024
Іспанія зацікавлена в імпорті українських кукурудзи та соняшнику

Іспанія зацікавлена в імпорті українських кукурудзи та соняшнику

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця голови ОП Мудра: Конфісковані активи РФ необхідно спрямувати на відновлення і захист енергетики

У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

ОСТАННЄ

Заступниця голови ОП Мудра: Конфісковані активи РФ необхідно спрямувати на відновлення і захист енергетики

"Київтеплоенерго" у 2024 р. планує замінити 55 км аварійних теплових мереж - заступник голови КМДА

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

У призначенні пенсії українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть отриманий там страховий стаж - Мінсоцполітики

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

EVA відкрила в першому кварталі 16 нових магазинів

"Миколаївобленерго" у 2024 р. має намір оновити парк пошкодженої з початку війни автотехніки

"Інтерпайп" пропонує скоригувати систему бронювання працівників у прифронтових регіонах

"Інтерпайп" намагається вирішити дефіцит кадрів за рахунок покращення соцпакету й навчання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА