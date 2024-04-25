"Київтеплоенерго" у 2024 р. планує замінити 55 км аварійних теплових мереж - заступник голови КМДА

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" в рамках підготовки до зими планує замінити у 2024 році 55 км аварійних трубопроводів, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на пресбрифінгу в четвер.

"Ремонт об'єктів критичної інфраструктури - один з елементів зміцнення обороноздатності столиці. Нагадаємо: минулого року ми замінили 40 км гостро аварійних мереж, а цього року плануємо реконструювати 55 км. Це трубопроводи, де сталися численні аварійні ситуації в опалювальний період", - сказав він.

Планується, зокрема, замінити магістральні тепломережі на вул. Набережно-Хрещатицькій та просп. Любомира Гузара, розподільчі мережі до будинків на вул. Ніжинський, Гарматній, Борщагівській, Братів Малáкових, Володимира Сальського, Левандовській, Хорива та ін.

За словами Пантелєєва, Київ навіть в умовах воєнного стану продовжує комплексну заміну теплових мереж, зокрема великого діаметру.

Водночас він додав, що в умовах воєнного часу місто не має ресурсів, щоб продовжувати роботу із заміни мереж у довоєнних обсягах.

"Йде пріоритизація проблем, тобто змінюються саме гостро аварійні ділянки, які себе погано показали", - пояснив заступник голови КМДА.