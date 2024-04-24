"Інтерпайп" намагається вирішити дефіцит кадрів за рахунок покращення соцпакету й навчання

Українська промислова компанія "Інтерпайп" намагається розв'язати проблему нестачі виробничих фахівців за рахунок поліпшення соціального пакету та навчання непрофесіоналів, повідомив директор із персоналу групи Віталій Пахомов в інтерв'ю виданню "Форбс Україна".

За його словами, нестача виробничого персоналу є одним із найсерйозніших ризиків, через які можуть зупинитися заводи "Інтерпайпу". Тому в компанії намагаються якщо не вирішити проблему повністю, то хоча б уповільнити її критичне загострення.

HR-директор зазначив, що "Інтерпайп" створює безпечні умови праці на виробництві, пропонує безпрецедентний соціальний пакет для співробітників у зоні бойових дій, працює зі студентами профтеху та технічних вишів, наймає працівників без відповідних навичок і навчає їх безпосередньо на виробництві.

Крім того, більшість топменеджерів компанії навіть за можливості не працюють віддалено, фізично перебуваючи разом із колективом і додатково мотивуючи працівників.

За інформацією видання, з початком повномасштабного вторгнення плинність персоналу в "Інтерпайпі" дещо скоротилася, проте проблема постійного кадрового дефіциту на всіх виробничих ділянках зберігається. Ринок праці в прифронтових регіонах значно звузився через мобілізацію та еміграцію населення в більш віддалені від війни регіони.

Частково нестачу фахівців "Інтерпайп" компенсує за рахунок підрядних організацій, повертає на роботу пенсіонерів, максимально утримує внутрішніх ветеранів і залучає зовнішніх, працевлаштовує жінок. Але це точкові рішення, які тільки пом'якшують проблему, але не вирішують її.

"Системна робота ведеться у двох напрямках. Перший – утримати поточний кваліфікований персонал, який наразі постійно працює понаднормово, іноді без вихідних. Звісно, це компенсується матеріально. А з урахуванням 20-відсоткового підвищення зарплати з березня поточного року фактичний заробіток на підприємствах "Інтерпайпу" - найвищий у галузі", - наголосив Пахомов.

Крім того, для робітників, зокрема в зоні бойових дій - у Нікополі, створено максимально безпечні умови: робочі місця обладнані мобільними укриттями, функціонують капітальні сховища. Також пропонується безпрецедентний соціальний пакет. З початком обстрілів Нікополя неповнолітніх дітей співробітників разом із дорослими, які їх супроводжували, евакуювали в безпечне місце, організували побут, дозвілля та навчальний процес, усе коштом компанії. У разі влучань окупантів у будинки працівників компанія допомагає з відновленням житла.

Другий напрямок роботи - навчання робітників суміжним професіям, щоб мати змогу ротувати персонал залежно від поточних виробничих завдань, а також найм робітників без фахової освіти, необхідного досвіду роботи та кваліфікації й навчання людей безпосередньо на виробництві.

Окремо проводиться робота з учнями профтехзакладів і студентами вишів. Одна з ініціатив - спеціальні навчальні програми та залучення студентів для подальшої роботи на позиції лінійних керівників (майстрів).

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають до понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В "Інтерпайпі" працюють майже 10 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.