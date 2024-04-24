Економіка

14:17 24.04.2024

Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

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Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

Держбюджет України отримав другий транш у рамках перехідного фінансування у розмірі EUR1,5 млрд відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів у середу.

"Міжнародна підтримка є ключовою у забезпеченні макроекономічної стабільності та побудові фундаменту для подальшого економічного зростання. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної підтримки з лютого 2022 року – понад EUR31 млрд", – наводяться у релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Він зазначив, що впровадження інструменту Ukraine Facility разом зі схваленням Єврокомісією Плану України допоможе своєчасно та в повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції, тоді як імплементація структурних реформ сприятиме економічному розвитку та євроінтеграції України.

Мінфін нагадав, що у березні до держбюджету надійшов перший транш перехідного фінансування у розмірі EUR4,5 млрд, а завдяки виконанню всіх п'яти реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища Україна залучила загалом EUR6 млрд, передбачених механізмом перехідного фінансування.

Як повідомлялося, Європейська Комісія 15 квітня схвалила План України у рамках Ukraine Facility, який нараховує конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть сталому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. Рішення потребує остаточного затвердження Радою ЄС. Після ухвалення Плану та підписання всіх міжнародних договорів та виконання внутрішньодержавних процедур, як очікується, до державного бюджету буде направлено ще EUR1,9 млрд перехідного фінансування, після чого подальше виділення коштів буде прив'язане до поквартального виконання Плану України.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс минулого тижня зазначав, що EUR1,9 млрд може бути виділено вже у травні.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 – 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде направлено EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд – EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку – EUR4,76 млрд.

Теги: #транш #мінфін #ukraine_facility

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