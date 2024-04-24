Економіка

10:11 24.04.2024

Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

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Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна", хоча лунають і сміливіші оцінки - до 13,5% і навіть 13% річних.

"Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. - до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво", - сказав агентству головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"Моя особиста думка, що і надалі знижуватимуть поступово (облікову ставку - ІФ-У), я очікую, що ще мінімум на піввідсотка... хоча не виключаю, що можуть і більше знизити", - поділився очікуваннями начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков.

За його словами, такому зниженню сприяє позитивна динаміка інфляції та намір Нацбанку здешевити для держави обслуговування внутрішнього боргу за ОВДП і загалом держборгу.

Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий також очікує зниження ставки в четвер на 0,5 в.п., водночас допускає і зниження на 1 в.п. - до 13,5% річних.

Він вважає, що для такого кроку присутні стимулюючі фактори у вигляді низької інфляції, рекордного запасу золотовалютних резервів і зростання залишків на рахунках фізичних і юридичних осіб.

"Рішення про виділення додаткової військової та фінансової допомоги точно позитивно позначиться і на настроях на валютному ринку. Таке рішення матиме і позитивний ефект на відновлення кредитування (хочу нагадати, що НБУ наразі працює над Стратегією відновлення кредитування), а відтак і додаткового стимулювання економічного відновлення", - додав банкір.

Він зазначив, що важливим фактором для рівня зниження облікової ставки є і стратегія регулятора щодо часу впровадження другого етапу валютної лібералізації.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує зниження облікової ставки на наступному засіданні в межах 0,5-1 в.п.

"Рекордно низька інфляція в березні, яку в Україні активно порівнювали з американською, дає привід для сміливих монетарних рішень. Однак не варто забувати і про широкий набір ризиків, що стримують різке зниження ставки: від воєнних ризиків до бюджетних та інфляційних. Тому, думаю, все ж таки буде ухвалено рішення про помірне зниження облікової ставки до 14%", - поділився очікуваннями Світек.

Найсміливіший прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв - від 0,5 до 1,5%. "Облікова ставка максимально може знизитися до 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами - до 16%", - вважає він.

Теги: #прогноз #банкіри #облікова_ставка

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