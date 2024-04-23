США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

США розробляють санкції проти деяких банків КНР, які причетні, за даними Вашингтона, до експорту товарів подвійного призначення в Росію, пише у вівторок The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела.

"Офіційні особи в США стверджують, що запровадження санкцій проти банків - це варіант на випадок ескалації, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату і не зможуть переконати Пекін обмежити такий експорт", - зазначає газета.

Ідеться про банки, які, як вважає Вашингтон, обробляють платежі та надають інші послуги для торговельних операцій під час експорту в Росію товарів подвійного призначення.

Американські офіційні особи останніми тижнями посилили тиск на Пекін на приватних зустрічах і під час телефонних переговорів, пише газета.

"Чиновники розраховують, що загроза для китайських банків втратити доступ до долара, а також ризик погіршення торговельних зв'язків із Європою переконають Пекін змінити курс", - повідомляє WSJ.