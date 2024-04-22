Економіка

21:02 22.04.2024

Розвиток ринку біометану допоможе аграріям диверсифікувати бізнес - Мінагрополітики

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Великі сільгоспугіддя роблять Україну потенційно сильним гравцем на ринку біометану, розвиток цього ринку сприятиме зміцненню українського агросектору, допоможе аграріям диверсифікувати бізнес, повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Віталій Головня на Першому українському форумі з біометану в понеділок.

"Для виробництва біометану переважно використовують відходи рослинництва, тваринництва та переробної харчової промисловості. Крім того, один з відходів  виробництва біометану – дигестат – органічне добриво. В Європі дигестат вже заміняє 5-6% синтетичних азотних добрив та може замінити 17-20% фосфатних. Тобто це сприятиме відродженню українських грунтів", - процитувала його пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією Головні, еталонний біометановий завод може виробляти 5-6 млн куб. м біогазу на рік. Це нові технології на виробництві для аграрія, збільшення робочих місць, зміцнення енергонезалежності громад. Результатом стане розвиток сіл і вплив на забезпечення внутрішньої та світової продовольчої безпеки, наголосив він.

Перший форум з біоенергетики організовано комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, групою "Нафтогаз" за підтримки USAID "Рада: наступне покоління". Під час форуму представники Європейського Союзу та органів державної влади України обговорили кроки, необхідні для розвитку виробництва біометану в Україні, а також перспективи інтеграції цього сегмента ринку в енергетичну систему ЄС.

 

 

 

Теги: #ринок #біометан

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