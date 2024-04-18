Економіка

12:54 18.04.2024

У четвер буде застосовано графіки обмеження для промспоживачів із 18:00 до 22:00 - "Укренерго"

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У четвер буде застосовано графіки обмеження для промспоживачів із 18:00 до 22:00 - "Укренерго"

18 квітня з 18:00 до 22:00 для бізнесу і промисловості буде застосовано графіки обмеження потужності.

"Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти на Харківщині", - повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

Як поінформував системний оператор, 18 квітня дефіцит електроенергії, зумовлений ворожими атаками по українських електростанціях, буде присутній в енергосистемі протягом майже всієї доби.

Вранці та вдень диспетчерський центр "Укренерго" залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія", - зазначили в НЕК.

18 квітня імпорт електроенергії протягом доби здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9600 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 1428 МВт. Експорт не заплановано.

Через негоду знеструмлені п'ять населених пунктів у Київській та Сумській областях.

З інших причин на ранок четверга були знеструмлені 402 населених пункти.

Через бойові дії є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Через технологічні порушення - у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській.

Теги: #обмеження #потужність

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