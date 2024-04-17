"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ

Агрохолдинг "Кернел" повідомив про значне погіршення умов своєї діяльності у зв'язку з нещодавніми масштабними ракетними атаками Росії, націленими на критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні.

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі в середу, ці атаки серйозно вплинули на інфраструктуру виробництва й розподілу електроенергії в різних регіонах України, що призвело до зупинення низки ключових об'єктів, включно із заводами з перероблення олійних культур, когенераційними теплоелектростанціями, елеваторами й експортними терміналами.

"Електропостачання залишається нестабільним, що і далі порушує роботу дочірніх підприємств компанії в Україні", - зазначили в "Кернелі".

Крім того, масштабний ракетний удар Росії по транспортній інфраструктурі в районі порту "Чорноморськ" повністю зупинив залізничне сполучення з портом. Активи "Кернелу" з перевалки зерна й соняшникової олії, розташовані в порту, значною мірою залежали від залізничних поставок, і цей збій суттєво вплинув на перевалювальні потужності експортних терміналів, що призвело до зниження обсягів перевалки й збільшення вартості логістики, пояснили в холдинговій компанії та додали, що строки відновлення залізничного сполучення наразі не визначено.

"Керівництво компанії, як і раніше, віддане вирішенню і пом'якшенню проблем, спричинених цими сумними подіями", - резюмували в "Кернелі".

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експорту (близько 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, вирощує агропродукцію та реалізує її.

Чистий прибуток "Кернела" за 2023 ФР становив $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила із чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% - до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла в 2,5 раза - до $544 млн.

За перше півріччя 2024 ФР чистий прибуток "Кернела" впав у 3,6 раза проти першого півріччя 2023 ФР - до $102 млн, а EBITDA - удвічі, до $223 млн за зниження виручки на 16% - до $1,59 млрд.