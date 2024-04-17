НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

НЕФКО і Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P) підписали угоди про капітальні гранти в розмірі EUR3,46 млн, спрямованих на фінансування будівництва сонячної електростанції для водоканалізаційного підприємства в Чорткові та модернізацію системи централізованого теплопостачання у Вінниці, повідомила пресслужба НЕФКО.

"Донори E5P раді співфінансувати ці два важливих для України інвестиційних проєкти капітальними грантами в розмірі EUR3,46 млн. E5P - це багатосторонній донорський фонд, що надав EUR240 млн на підтримку України. НЕФКО є нашим багаторічним партнером з моменту створення E5P у 2010 році. Донори E5P цілком упевнені, щоб НЕФКО швидко реалізує ці проєкти на благо українців, які постраждали від війни", - процитовано у релізі слова провідної фондової менеджерки Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) Катерини Стасюк.

У Чоркові (Тернопільської обл.), завдяки гранту EUR460 тис., буде збудовано СЕС, енергія яких використовуватиметься у водоочисній системі та забезпечить стабільне постачання чистої води.

Вінниця отримала на модернізацію системи централізованого опалення загалом EUR6 млн грантового фінансування - по EUR3 млн від E5P та Швеції. Це вже другий проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання Вінниці, що фінансується НЕФКО за участю E5P та Швеції. Перший проєкт був частиною програми DemoUkrainaDH, метою якої було продемонструвати переваги найсучасніших технологій централізованого теплопостачання та системних рішень.

НЕФКО працює в Україні впродовж багатьох років і впроваджувала численні зелені проєкти разом із такими партнерами як E5P ще до повномасштабного вторгнення Росії. На додаток до фінансування проєктів, пов'язаних з енергоефективністю, НЕФКО та E5P розглядають нові напрями співробітництва, що спрямовані на подолання прямих і непрямих наслідків війни та допоможуть відбудувати Україну більш екологічною. Кінцевою метою є посилення стійкості українського народу, сприяння сталому розвитку та подальша євроінтеграція України.

E5P створено під час головування Швеції в Європейському Союзі 2009 року. Він підтримується низкою донорів та міжнародних фінансових інституцій. Гранти фонду разом із кредитами від міжнародних фінустанов використовуються для підтримки інвестицій у муніципальну інфраструктуру для підвищення енергоефективності в Україні, поліпшення стану довкілля та боротьбу зі зміною клімату. На сьогодні E5P підтримав 27 інвестиційних проєктів по всій країні на суму понад EUR1 млрд.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

В Україні з 2010 року реалізовано понад 300 проєктів більш ніж у 100 муніципалітетах. До теперішнього часу Nefco спільно з майже 40 муніципалітетами працює над проєктами, пов'язаними з відновленням.