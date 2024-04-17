Економіка

13:54 17.04.2024

НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

2 хв читати

НЕФКО і Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P) підписали угоди про капітальні гранти в розмірі EUR3,46 млн, спрямованих на фінансування будівництва сонячної електростанції для водоканалізаційного підприємства в Чорткові та модернізацію системи централізованого теплопостачання у Вінниці, повідомила пресслужба НЕФКО.

"Донори E5P раді співфінансувати ці два важливих для України інвестиційних проєкти капітальними грантами в розмірі EUR3,46 млн. E5P - це багатосторонній донорський фонд, що надав EUR240 млн на підтримку України. НЕФКО є нашим багаторічним партнером з моменту створення E5P у 2010 році. Донори E5P цілком упевнені, щоб НЕФКО швидко реалізує ці проєкти на благо українців, які постраждали від війни", - процитовано у релізі слова провідної фондової менеджерки Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) Катерини Стасюк.

У Чоркові (Тернопільської обл.), завдяки гранту EUR460 тис., буде збудовано СЕС, енергія яких використовуватиметься у водоочисній системі та забезпечить стабільне постачання чистої води.

Вінниця отримала на модернізацію системи централізованого опалення загалом EUR6 млн грантового фінансування - по EUR3 млн від E5P та Швеції. Це вже другий проєкт модернізації системи централізованого теплопостачання Вінниці, що фінансується НЕФКО за участю E5P та Швеції. Перший проєкт був частиною програми DemoUkrainaDH, метою якої було продемонструвати переваги найсучасніших технологій централізованого теплопостачання та системних рішень.

НЕФКО працює в Україні впродовж багатьох років і впроваджувала численні зелені проєкти разом із такими партнерами як E5P ще до повномасштабного вторгнення Росії. На додаток до фінансування проєктів, пов'язаних з енергоефективністю, НЕФКО та E5P розглядають нові напрями співробітництва, що спрямовані на подолання прямих і непрямих наслідків війни та допоможуть відбудувати Україну більш екологічною. Кінцевою метою є посилення стійкості українського народу, сприяння сталому розвитку та подальша євроінтеграція України.

E5P створено під час головування Швеції в Європейському Союзі 2009 року. Він підтримується низкою донорів та міжнародних фінансових інституцій. Гранти фонду разом із кредитами від міжнародних фінустанов використовуються для підтримки інвестицій у муніципальну інфраструктуру для підвищення енергоефективності в Україні, поліпшення стану довкілля та боротьбу зі зміною клімату. На сьогодні E5P підтримав 27 інвестиційних проєктів по всій країні на суму понад EUR1 млрд.

NEFCO - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована 1990 року Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

В Україні з 2010 року реалізовано понад 300 проєктів більш ніж у 100 муніципалітетах. До теперішнього часу Nefco спільно з майже 40 муніципалітетами працює над проєктами, пов'язаними з відновленням.

Теги: #нефко #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 03.04.2024
Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

11:48 01.04.2024
"Київміськбуд" готує поетапне розморожування проєктів з літа 2024 року

"Київміськбуд" готує поетапне розморожування проєктів з літа 2024 року

13:47 29.03.2024
World Monuments Fund реалізує майже 20 проєктів, спрямованих на збереження архітектурної спадщини України

World Monuments Fund реалізує майже 20 проєктів, спрямованих на збереження архітектурної спадщини України

10:18 14.03.2024
Мінкультури та ЮНЕСКО реалізують проєкт зі створення просторів для психологічної підтримки в бібліотеках у 2024 році

Мінкультури та ЮНЕСКО реалізують проєкт зі створення просторів для психологічної підтримки в бібліотеках у 2024 році

19:54 07.03.2024
Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

19:04 06.03.2024
ВР пропонують зобов'язати спікера скасувати обмеження щодо закордонних відряджень нардепів

ВР пропонують зобов'язати спікера скасувати обмеження щодо закордонних відряджень нардепів

11:06 01.03.2024
Національний антарктичний науковий центр розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin

Національний антарктичний науковий центр розпочав участь у дослідницькому проєкті Polarin

13:58 22.02.2024
У межах перших конкурсів Interreg NEXT Румунія-Україна подано 120 проєктів

У межах перших конкурсів Interreg NEXT Румунія-Україна подано 120 проєктів

18:08 21.02.2024
До проєкту створення Центрів життєстійкості долучилися вже 95 громад

До проєкту створення Центрів життєстійкості долучилися вже 95 громад

10:08 19.02.2024
У Гостомелі представили концепцію відновлення військового містечка

У Гостомелі представили концепцію відновлення військового містечка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

ОСТАННЄ

Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%

Власники євробондів України створили спецкомітет для переговорів щодо боргу

"Інтергал-Буд" бере на себе воєнні ризики і гарантує добудову

Україна відчуває стратегічну потребу вирощувати бавовну - Мінагрополітики

Українські сировари програють внутрішній ринок імпортній продукції і не можуть наростити експорт - аналітики

Приєднання України до ЄС спричинить реформування Єдиної сільгоспполітики - аграрний міністр Польщі

Через негоду знеструмлена шахта на Донеччині та відключали 145 тис. споживачів у Дніпропетровській області - Міненерго

"Нафтогаз" за три місяці виплатив 18,2 млрд грн податків

Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА