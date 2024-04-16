Приєднання України до ЄС спричинить реформування Єдиної сільгоспполітики - аграрний міністр Польщі

Процес вступу України до Європейського Союзу призведе до необхідності реформувати Єдину сільськогосподарську політику і систему сільськогосподарських субсидій ЄС, на дотації може розраховувати лише невеликий відсоток українських сімейних ферм.

Таку думку висловив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на семінарі "Сільськогосподарське співробітництво Польщі та України в Європейському ЄС" у понеділок.

"Українська влада незабаром розпочне переговори про вступ до Євросоюзу. Цей процес змусить ЄС реформувати Єдину сільськогосподарську політику та систему сільськогосподарських субсидій", - процитував його офіційний сайт Мінсільгоспу Польщі.

Водночас Секерський наголосив, що включення української сільгосппродукції на ринок ЄС, з одного боку, зміцнить позиції Союзу на світовому ринку у сфері переробки та сировини, а з іншого - призведе до посилення конкуренції на єдиному сільськогосподарському ринку та трансформації серед виробників і переробників ЄС.

"Я переконаний, що правила вступу України до Європейського Союзу будуть підготовлені таким чином, щоб не порушувалася стабільність європейського сільського господарства", - наголосив міністр.

Секерський нагадав, що в Європейському Союзі, зокрема в Польщі, діє інша модель сільського господарства: в Україні вирішальними гравцями є великі с/г підприємства та агрохолдинги, а в країнах-членах - сімейні ферми.

Через 20 років Європейський Союз має переглянути спільну сільськогосподарську політику. Нинішня європейська система адаптована до потреб дрібних сімейних ферм. Вона не відповідає великомасштабному сільському господарству України, наголосив міністр.

На його думку, якщо в майбутньому прямі виплати будуть виправдані необхідністю підтримки доходів, то вони мають охоплювати лише невеликий відсоток українських сімейних ферм.

Міністр Секерський наголосив, що світ потребує українського сільського господарства.

При цьому він повідомив, що Польща продовжує переговори з Україною на різних рівнях.

"Проблема, з якою стикаються наші країни, як і раніше, актуальна. Ми хочемо вирішити їх на рівні двосторонніх домовленостей, щоб не порушувати ситуацію на польському ринку", - резюмував міністр сільського господарства Польщі.