Через негоду знеструмлена шахта на Донеччині та відключали 145 тис. споживачів у Дніпропетровській області - Міненерго

За останню добу через грозу відключена повітряна лінія в Донецькій області, внаслідок чого знеструмлені побутові споживачі і шахта - 135 працівників виведено на поверхню.

Крім того, як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, увечері 15 квітня через негоду також відключали високовольтну лінію на Дніпропетровщині. Лінію було оперативно підключено.

"Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково - інфраструктура міста. Надвечір споживачів заживлено", - поінформували у відомстві.

Відключалося також обладнання на високовольтній підстанції в місті Дніпрі, знеструмлювалися побутові споживачі, яких за півгодини заживили.

У свою чергу протягом доби зазнала обстрілів Чернігівська область. У результаті було знеструмлено повітряні лінії, відключено 2,5 тис. споживачів у 19 населених пунктах.

Як зазначили в Міненерго, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і у вівторок.

У вечірні пікові години 15 квітня відбувалося екстрене постачання електроенергії з Румунії та Польщі.