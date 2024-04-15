Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

Європейська комісія схвалила План для України, запропонувавши дану оцінку Раді, що дасть змогу розпочати фінансування Ukraine Facility, загальна сума якого на чотири роки становитиме до 50 млрд євро, виділивши попередньо до 1,89 млрд євро доти, доки не почнуться регулярні виплати.

Про це в понеділок повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Сьогодні Комісія схвалила пропозицію для виконавчого рішення Ради, яким позитивно оцінює план України, комплексну реформу та інвестиційну стратегію України на наступні чотири роки. Цей важливий крок відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України в межах Фонду ЄС для України на суму до 50 мільярдів євро", - сказано в повідомленні.

Після позитивної оцінки Комісією Плану у держав-членів є один місяць для ухвалення Радою виконавчого рішення, що дасть змогу Комісії виділити до 1,89 млрд євро як попереднє фінансування доти, доки не розпочнуться регулярні виплати, пов'язані з реалізацією реформ та інвестиційних показників у рамках Плану щодо України.

У ЄК зазначили, що фінансування в рамках Фонду допоможе Україні "підтримувати роботу своєї адміністрації, виплачувати зарплати і пенсії, надавати основні державні послуги, а також підтримувати відновлення і реконструкцію, продовжуючи захищатися від агресії Росії".

"За оцінкою Комісії, План для України ефективно вирішує завдання Фонду для України, визначаючи ті ключові реформи та інвестиції, що можуть стимулювати стійке економічне зростання та залучити інвестиції, щоб посилити потенціал зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. План також забезпечує основу для керівництва відновленням, реконструкцією та модернізацією України. Нарешті, оцінка показує, що План пропонує адекватні механізми та заходи для захисту фінансових інтересів ЄС шляхом забезпечення ефективної реалізації, моніторингу та звітності за Планом", - деталізується в пресрелізі.

У ЄК також зазначили, що ухвалення запропонованого виконавчого рішення Ради дасть змогу Комісії виділити до 1,89 млрд євро як попереднє фінансування доти, доки не розпочнуться регулярні виплати, пов'язані з реалізацією реформ та інвестиційних показників у рамках Плану щодо України.

Як повідомлялося раніше, фонд Ukraine Facility, який було схвалено 1 березня цього року, передбачає стабільне фінансування в розмірі до 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік. Із цієї суми до 32 млрд євро орієнтовно призначені для підтримки реформ та інвестицій, передбачених Планом для України, згідно з яким виплати будуть обумовлені досягненням певних показників. Близько 7 мільярдів євро буде мобілізовано для Інвестиційної структури для підтримки інвестицій та забезпечення доступу до фінансів, а близько 5 мільярдів євро передбачено на технічну допомогу для підтримки реформ і пов'язаних із ними заходів підтримки. Нарешті, 6 млрд євро призначені для виняткового проміжного фінансування, з яких ЄС уже виплатив 4,5 млрд євро в березні.

Україна представила свій План до Європейської комісії 20 березня. У ньому представлено бачення сталого зростання, засноване на ретельно обраних пріоритетах і послідовному наборі реформ та інвестицій на наступні чотири роки. План сприяє інвестиціям, які сприяють відновленню, реконструкції та модернізації України, зокрема на місцевому рівні.

За оцінками Комісії, реформи та інвестиції, запропоновані в рекомендованому виконавчому рішенні Ради, мають значний потенціал для прискорення зростання, підтримання макроекономічної стабільності, поліпшення фінансової ситуації та підтримки подальшої інтеграції України з ЄС. Якщо всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, ВВП України може збільшитися на 6,2% до 2027 року і на 14,2% до 2040 року. Реалізація Плану також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 процентних пунктів ВВП до 2033 року.