Економіка

16:50 13.04.2024

Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

1 хв читати
Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

Кабінет міністрів України в суботу визнав такою, що втратила чинність, постанову №775 від 7 липня 2022 року "Про покладення спецзобов'язань на учасників ринку електричної енергії, які здійснюють операції з експорту електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану".

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, це зроблено "з метою створення передумов для збільшення експорту електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України".

Теги: #кабмін #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 13.04.2024
Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит - Міненерго

Графіки відключень е/е тривають у Харківській області, у денні години в енергосистемі профіцит - Міненерго

09:03 13.04.2024
"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

14:21 11.04.2024
"Укренерго" розраховує уникнути обмежень е/е в четвер увечері в умовах очікуваного дефіциту

"Укренерго" розраховує уникнути обмежень е/е в четвер увечері в умовах очікуваного дефіциту

00:02 10.04.2024
Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

19:37 09.04.2024
Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

18:21 09.04.2024
Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

15:26 06.04.2024
В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

19:23 05.04.2024
"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

"Укренерго" другий вечір поспіль застосовує аварійні відключення е/е в низці областей

07:04 05.04.2024
У Дніпропетровській і Полтавській області відключення е/е скасовано - ДТЕК

У Дніпропетровській і Полтавській області відключення е/е скасовано - ДТЕК

16:15 03.04.2024
Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення

Голова НКРЕКП допускає зміни до чинного до 1 травня ПСО з е/е для населення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", сума не є лімітом - Свириденко

ОСТАННЄ

ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

Учасники весняних зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Агроекспортерам потрібно диверсифікувати ринки збуту, не очікуючи обмежень ЄС - Мінагрополітики

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

Українські та молдовські міста отримали права на участь у програмі URBACT із бюджетом EUR2 млн

Nova створила "Нова Енерджі" для розвитку власної генерації

УЗ почала будівництво євроколії Чоп-Ужгород

ЄБА виступила проти ухвалення законопроєктів про "чорне зерно" через закладені в них корупційні ризики

"Миколаївобленерго" 10 квітня запобігло блекауту в регіоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА