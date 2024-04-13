Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

Кабінет міністрів України в суботу визнав такою, що втратила чинність, постанову №775 від 7 липня 2022 року "Про покладення спецзобов'язань на учасників ринку електричної енергії, які здійснюють операції з експорту електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану".

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, це зроблено "з метою створення передумов для збільшення експорту електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України".