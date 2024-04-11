Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію електроінтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію і модернізацію електричного інтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року.

"До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора Мукачево - Вельке Капушани. Завдяки цьому ми матимемо набагато більше можливостей щодо експорту/імпорту електроенергії. Це на користь енергобезпеці обох країн", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в четвер.

Також він зазначив, що Словаччина зможе використовувати український морський нафтовий термінал для постачання нафтопродуктів до ЄС, а також українські газосховища для зберігання запасів словацького газу.

Сторони домовилися створити робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного палива на атомних електростанціях.