Економіка

14:46 11.04.2024

Асоціація НАБУ розраховує залучити в "Прозору мережу" щонайменше третину роздрібних операцій до 2026 р.

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Незалежна асоціація банків України (НАБУ) має намір у найближчі два роки приєднати до проєкту миттєвих платежів "Прозора Мережа" 30% банківського ринку, повідомив голова комітету із розвитку технологій і кібербезпеки НАБУ Валерій Даниленко.

"До кінця 2025 року ми плануємо досягти критичної маси роздрібних операцій, що відбуваються через "Прозору Мережу", а це щонайменше третина. Для цього ми вже маємо дієву підтримку від банківської спільноти і топ роздрібних мереж", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету зазначив, що головна мета - це розширення ринку безготівкових платежів завдяки новим можливостям і доступності, і досвід іноземних колег вказує на колосальний потенціал.

За словами Даниленка, десять українських банків уже перебувають на різних етапах інтеграції в систему, водночас триває процес залучення нових учасників, і схожа ситуація і з торговельними мережами.

Голова комітету НАБУ вважає, що економіка мікроплатежів і суттєві зміни в транзакційних витратах будуть основними факторами успішності впровадження проєкту банками-учасниками.

"Ми окремо порахували, наскільки збільшиться ефективність середнього чека до 150 гривень, тобто скільки банк може заощадити на вартості такої операції - 60-70% порівняно з поточними транзакційними витратами", - навів дані Даниленко під час презентації проєкту.

"Прозора Мережа" - це об'єднання банків за координації НАБУ, яке використовує наявну СЕП НБУ і власну систему фінансових повідомлень, що забезпечує безпечний миттєвий інформаційний обмін між банками та іншими учасниками проєкту на базі розподіленого реєстру.

Платформа пропонує р2р перекази без комісії, роздрібні online та offline платежі з використанням QR кодів та посилань і мобільних застосунків банків-учасників, а також спеціальні можливості "вбудованих" (embedded) платежів для мобільних застосунків ритейлерів.

 

Теги: #набу #асоціація

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