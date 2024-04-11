Компенсувати дефіцит кадрів можуть інвестиції та автоматизація процесів - власник Eva і Varus Шостак

Із проблемою дефіциту кадрів в Україні бізнес може впоратися шляхом інвестицій у технологічні продукти та автоматизацію процесів, вважає власник мереж Eva і Varus, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Я не бачу великої проблеми (з дефіцитом кадрів - ІФ-У). Так, вона є, на неї закривати очі не можна, але за статистикою Україну покинуло не так вже й багато людей. Весь наш бізнес був неефективний з боку використання людського ресурсу, що робило нас неконкурентними з аналогічним бізнесом у Європі та світі. Але для цього є одне рішення - гроші. У нас немає грошей на реконструкцію виробництв і підприємств. Якщо ж у нас будуть гроші, програмні продукти, нове роботизоване обладнання, то ми зможемо це питання вирішити", - розповів Шостак на саміті Business Wisdom Summit у Києві в середу.

За словами Шостака, незважаючи на незначний відтік клієнтів, його бізнес демонструє зростання: в онлайні торік зростання становило майже 100%, у ритейлі - 30%. Крім того, ведеться будівництво нових логістичних хабів у Києві, Львові, Дніпрі.

Шостак зазначив, тоді як в Україні розвиток бізнесу гальмується через війну і складну економічну ситуацію, світовий бізнес зазнає змін і використовує нові можливості, зокрема штучний інтелект.

"Зараз ми фокусуємося на геополітиці, але в наступні 20 років ми зіткнемося з глобальними проблемами економіки, зміною спеціальностей, професій. Саме штучний інтелект зараз просуває найбільш потужні зміни", - вважає Шостак.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року 17 компаній, що перебувають в управлінні Шостака, в яких сумарно працює 30 тис. осіб, об'єдналися в "Тервін". Ідеться про ТОВ "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаїр Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний Фонд "Руслана Шостака". Сумарні активи корпорації оцінюються в $1,6 млрд. Сукупний виторг компаній у довоєнний період сягав $2 млрд, а у 2023 році очікувався на рівні $1,7 млрд.

У листопаді 2023 року Шостак і СЕО UkraineInvest Сергій Цівкач підписали меморандум про подальший супровід проєкту будівництва логістичних хабів у чотирьох областях України (Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Київській) із загальним обсягом інвестицій понад $500 млн.