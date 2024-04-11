Економіка

06:52 11.04.2024

Компенсувати дефіцит кадрів можуть інвестиції та автоматизація процесів - власник Eva і Varus Шостак

2 хв читати
Компенсувати дефіцит кадрів можуть інвестиції та автоматизація процесів - власник Eva і Varus Шостак

Із проблемою дефіциту кадрів в Україні бізнес може впоратися шляхом інвестицій у технологічні продукти та автоматизацію процесів, вважає власник мереж Eva і Varus, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Я не бачу великої проблеми (з дефіцитом кадрів - ІФ-У). Так, вона є, на неї закривати очі не можна, але за статистикою Україну покинуло не так вже й багато людей. Весь наш бізнес був неефективний з боку використання людського ресурсу, що робило нас неконкурентними з аналогічним бізнесом у Європі та світі. Але для цього є одне рішення - гроші. У нас немає грошей на реконструкцію виробництв і підприємств. Якщо ж у нас будуть гроші, програмні продукти, нове роботизоване обладнання, то ми зможемо це питання вирішити", - розповів Шостак на саміті Business Wisdom Summit у Києві в середу.

За словами Шостака, незважаючи на незначний відтік клієнтів, його бізнес демонструє зростання: в онлайні торік зростання становило майже 100%, у ритейлі - 30%. Крім того, ведеться будівництво нових логістичних хабів у Києві, Львові, Дніпрі.

Шостак зазначив, тоді як в Україні розвиток бізнесу гальмується через війну і складну економічну ситуацію, світовий бізнес зазнає змін і використовує нові можливості, зокрема штучний інтелект.

"Зараз ми фокусуємося на геополітиці, але в наступні 20 років ми зіткнемося з глобальними проблемами економіки, зміною спеціальностей, професій. Саме штучний інтелект зараз просуває найбільш потужні зміни", - вважає Шостак.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року 17 компаній, що перебувають в управлінні Шостака, в яких сумарно працює 30 тис. осіб, об'єдналися в "Тервін". Ідеться про ТОВ "Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаїр Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний Фонд "Руслана Шостака". Сумарні активи корпорації оцінюються в $1,6 млрд. Сукупний виторг компаній у довоєнний період сягав $2 млрд, а у 2023 році очікувався на рівні $1,7 млрд.

У листопаді 2023 року Шостак і СЕО UkraineInvest Сергій Цівкач підписали меморандум про подальший супровід проєкту будівництва логістичних хабів у чотирьох областях України (Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Київській) із загальним обсягом інвестицій понад $500 млн.

 

 

Теги: #ритейлер #кадри #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:05 03.04.2024
Виконавчим директором Українського інституту майбутнього став Амелін

Виконавчим директором Українського інституту майбутнього став Амелін

14:36 02.04.2024
Кабмін України звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ

Кабмін України звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ

16:28 01.04.2024
Шмигалю не надходили пропозиції від "Слуги народу" щодо кандидатур на посади міністрів культури, ветеранів і спорту - депутат

Шмигалю не надходили пропозиції від "Слуги народу" щодо кандидатур на посади міністрів культури, ветеранів і спорту - депутат

21:19 30.03.2024
Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

Зеленський: Кадрові рішення в держапараті - це ще не всі зміни

10:59 30.03.2024
Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

19:50 29.03.2024
Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

13:39 28.03.2024
Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

Зеленський представив Службі зовнішньої розвідки нового керівника - Олега Іващенка

15:45 26.03.2024
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - укази

18:02 18.03.2024
Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша

15:23 16.03.2024
Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

Сергій Гайдай став головою Мукачівської РДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Промисловим споживачам було б доцільно максимізувати власну генерацію е/е і навіть продавати її "Укренерго" - голова компанії

Харківській області буде виділено 1,5 млрд грн у межах програми "Зроблено в Україні", сума не є лімітом - Свириденко

Шмигаль доручив відомствам напрацювати рішення щодо закупівлі енергообладнання

Інфляція в Україні в березні-2024 зросла до 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

ОСТАННЄ

Німецька промисловість може не відновитися після енергетичної кризи

Глава Мінфіну України сподівається на створення Business Advisory Council до червневого засідання платформи донорів

Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

"Укрзалізниця" зможе придбати 40 дизельних локомотивів за кошти кредиту експортно-імпортного банку США

"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

"ТК-Домашній текстиль" подовжила термін реалізації проєкту перенесення обладнання з Польщі до Чернігова, зокрема, через страйки поляків на кордоні

"ТК-Домашній текстиль", що входить до ТК Group, розпочала виробництво взуття на фабриці в Черкаській області

Споживачі Херсонської та Миколаївської областей після аварійних відключень знову зі світлом - "Укренерго"

Швейцарія виділить CHF5 млрд на відновлення України до 2036 року - уряд

"Сільпо" запустило дальню доставку в Полтавській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА