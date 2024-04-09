Економіка

17:25 09.04.2024

Інфляція в Україні в березні-2024 зросла до 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

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Інфляція в Україні в березні-2024 зросла до 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в березні 2024 року прискорилося до 0,5% з 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Відомство нагадало, що в березні 2023 року він був вищим - 1,5%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року впала до 3,2% із 4,3% за підсумками лютого, 4,7% за підсумками січня і 5,1% - за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що в березні-2024 базова інфляція підскочила до 1,0% з 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що в березні-2023 базова інфляція становила 1,3%, у річному вимірі вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,2% з 4,5% за підсумками лютого і 4,6% - за підсумками січня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк України в січні поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі і до 8,8% - у третьому.

Уряд на початку листопада поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 10,8% до 9,7%.

Теги: #інфляція #держстат

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