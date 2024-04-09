Економіка

16:13 09.04.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 77 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 77 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 1 до 7 квітня відновили електропостачання 112 населених пунктів і повернули електрику до осель 77 тис. сімей Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через обстріли.

"Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій і зазнає постійних обстрілів. Електромережі та підстанції тут пошкоджуються щодня. Минулого тижня вдалося повернути електрику до осель 64 тис. сімей прифронтового регіону", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як зазначено в документі, через регулярні обстріли страждає і Дніпропетровська область, особливо її південна частина, наближена до зони бойових дій. Тут за тиждень фахівцям "ДТЕК" також вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 13 тис. сімей.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 11,9 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - процитовано в пресрелізі слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #донецька_область #дніпропетровська_область

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